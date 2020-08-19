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19.08.2020 - 17:02 | | DHA

Kocaeli’nin bir kişi eşine kızdı, çatıda intihara kalkıştı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde oturduğu binada coronavirüs nedeniyle izolasyon tedbiri uygulanan Mehmet S. (27), iddiaya göre şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi tarafından polise şikayet edildi. Şikayetin geri alınması için ısrar eden ancak olumsuz cevap alan koca, 4 katlı evinin çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti.

Kocaeli’nin bir kişi eşine kızdı, çatıda intihara kalkıştı!

Olay, Pirireis Mahallesi, Bağdat Caddesi, Helal Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında oturan Mehmet S. evinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce izolasyon uygulandı. Alınan tedbirler gereği aile bireylerinin dışarı çıkması yasaklanırken, bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan ve daha sonra şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet S., polise şikayet edildi. Şikayetin geri alınmaması üzerine sinirlenerek çatı katına çıkan ve kendisini aşağıya atacağını söyleyen koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri ve itfaiye ekiplerini görünce bulunduğu çatıdan kaçtı.

Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri olası bir intihara karşı binanın altına şişme yastık açarak önlem aldı. Bu sırada koruyucu elbise, maske ve eldiven giyerek çatıya çıkan polis ekipleri, Mehmet S.'yi çatı katı arasındaki bir kulubeye kendisini kilitlediğini farketti. Demir makası kullanarak kilidi kıran polis, Mehmet S,'yi koruyucu elbise giydirip aşağıya indirdi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Mehmet S'nin alkollü olduğu öğrenildi.

 

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