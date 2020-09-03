Kocası terk etti, 4 çocuğuyla ortada kaldı

Mahmut (35) ve Emine Karakuş (30) çifti 13 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten İbrahim (12), Halil (3 buçuk), Azize (2 buçuk) ve İsmail (10 aylık) isimli 4 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, Mahmut Karakuş, eşi Emine en küçük oğulları İsmail’e 2 buçuk aylık hamileyken başka bir kadınla kaçtı. Genç kadın da bunun üzerine ailesinin yanına sığındı. Oğlu İsmail’i de dünyaya getiren Emine Karakuş, elindeki 12 bin liralık birikimle Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde 2 odalı derme çatma bir gecekondu satın aldı.

Burada çocuklarıyla bir başına yaşayan genç kadın, evin çatlayan duvarlarından da fare girmesin diye bez kapattı. Korona virüsle mücadelede hijyenin çok önemli olduğu bu dönemde çok kötü şartlarda hayatını idame ettiren Emine Karakuş’a bir de 14 bin liralık elektrik borcu geldi. Avukat vekalet ücretiyle 17 bin lira olan borç için Karakuş, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

“BENİM KİMSEM YOK”

İHA muhabirine konuşan Karakuş, “Eşim tarafından terk edildim. 4 çocukla ortada kaldım. 12 bin liraya burayı aldım ama 14 bin liralık da elektrik borcu geldi. O ceza avukat parasıyla falan 17 bin lira olmuş. Ben bu cezayı ödeyemem. 3 aylık hapis cezası da var bunun. Ben hapse girersem bu çocuklara kim bakacak. Benim kimsem yok. Tek başıma mücadele veriyorum” diye konuştu.

Geceleri eve fare girdiği için korktuklarını, korona virüsten de korunmak için gerekli hijyeni sağlayamadığını belirten Emine Karakuş, “Geceleri burası çok korkunç. Kediler geliyor, fare, karınca ve kırkayak var. Korona virüsten de korkuyoruz. Elimizden geldiği kadar korunuyoruz ama ne yapacağız bilmiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.