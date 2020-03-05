Köfteli Makarna tarifi ve malzemeleri | Köfteli Makarna nasıl yapılır?

Köfteli Makarna nasıl yapılır sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Köfteli Makarna konusundaki hünerlerini sergieyeyecek. En yüksek puanı kayınvalidelerden alan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken Cuma günü gerçekleştirilecek olan haftanın finali öncesinde puan sıralamasında büyük avantaj yakalayacak. İşte Köfteli Makarna tarifi ve malzemeleri hakkında merak edilenler...

KÖFTELİ MAKARNA MALZEMELERİ

1 paket spagetti makarna

500 gram kıyma

1 tane yumurta

1 tane rendelenmiş soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

6-7 tane domates

4 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

2 diş rendelenmiş sarımsak

KÖFTELİ MAKARNA YAPILIŞI:

Soğanı, sarımsağı ve maydanozu çok ince biçimde kıyıyoruz. Kıymayı bir kabın içine alarak yumurtayı kırıyoruz. Pul biber, tuz, karabiber, kimyon, soğan, sarımsak, maydanoz ve ekmek içini de katarak güzelce yoğuruyoruz.

Yoğurma işlemi bittikten sonra köfteyi yaklaşık 15 büyük parçaya bölüp yuvarlıyoruz. Makarna için tencereye suyu koyduktan sonra bir iki damla kadar yağ damlatıp bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Ağzını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra spagettilerimizi suya atıyoruz ve pişene kadar bekliyoruz. Büyükçe bir teflon tavayı ilk önce büyük ateşte ısıtıp sonrasında yağımızı ekliyoruz, köfteleri pişiriyoruz.

Sos için;

Küçük bir tavaya domatesi rendesi, salça, sarımsak ve zeytinyağını koyuyoruz. Ocakta hafif piştikten sonra makarnanın haşlandığı suyundan 1 bardak alıp sosumuza koyuyoruz, tuzunu ekliyoruz ve güzelce pişiriyoruz. Pişen sosu yine pişmekte olan köftenin üstüne ekliyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra makarnayı da üstüne atıp karıştırıyoruz.