Kol Kırılır Yen İçinde Kalır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kol kırılır yen içinde kalır atasözünün kısaca Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ‘Dostlar arasında ve aile içinde yaşanan kavgaların, anlaşmazlık ve kişisel kusurların sır olarak kalması gerektiği’ şeklinde ifade edilmektedir.

Kol Kırılır Yen İçinde Kalır Atasözünün Anlamı Nedir?

Aile içinde ya da arkadaşlar arasında yaşanan özel durumlar söz konusu olduğunda, mutlaka kendi içinde çözülmelidir. Problem dışarı yansımamalı ve kişiler bir araya gelerek bu sorunu çözmeye çalışmalıdır. Kol kırılır yen içinde kalır atasözü de böyle zamanlarda söylenir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerin kısa hali olarak öğüt şeklinde kullanılan cümleler atasözü olarak bilinmektedir. Özellikle kol kırılır yen içinde kalır atasözü çok söylenen atasözleri içerisinde bulunuyor. Özel durumlar ilgisiz kişilere duyurulmamalıdır. Başka kişiler karışmadan aile içinde veya dostlar arasında sorun çözüme ulaştırılmalıdır.