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19.08.2020 - 10:37 | | DHA

Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kolombiya'dan İskenderun Limanı’na gelen kömür yüklü gemide 72 kilo kokain ele geçirildi.

Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu, Türkiye limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu. Bu kapsamda, İskenderun'da bir limana kömür yükü ile Kolombiya'dan gelecek yabancı bayraklı gemi, riskli olarak değerlendirildi.

Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren, 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takip altına alındı. Geminin limana yanaşması sonrası, ekipler arama yapmak için gemiye çıktı. Yapılan aramada, geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu.

Çantaların içerisinde 72 kilo 563 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

 

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