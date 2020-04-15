MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
15.04.2020 - 14:45 | | İHA

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da kolonya için bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan tek gözlü bir barakada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Dilsiz (53) elindeki kolonya şişesiyle dışarıya çıktıktan bir süre sonra yere yığılıp kaldı. Yere düşen Hüseyin Dilsiz’i gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Dilsiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonucunda Hüseyin Dilsiz'in kolonya içtiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de, Hüseyin Dilsiz'in yaşadığı barakada inceleme yaptı. Dilsiz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da operasyon! Binlerce test kiti ele geçirildiŞişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Whatsapp, Twitter çöktü mü? Whatsapp Twitter'a erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Whatsapp, Twitter çöktü mü? Whatsapp Twitter'a erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Son dakika! Alaattin Çakıcı ne zaman tahliye edilecek? Sincan Cezaevi'nde hareketlilik...

Son dakika! Alaattin Çakıcı ne zaman tahliye edilecek? Sincan Cezaevi'nde hareketlilik...

Sıradaki Haber