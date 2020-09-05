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05.09.2020 - 14:07 | | DHA

Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde kolunu makineye kaptıran işçi, yaralandı.

Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 24. Sokak üzerindeki mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Mehmet A.(24), bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu makinenin merdane kısmına kaptırdı.

Acı içinde kalan gencin yardımına arkadaşları yetişti. Hemen makineyi durdurup, Mehmet A.’nın kolunu sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışan arkadaşları başaramayınca da durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekibinin çabası sonucu Mehmet A.'nın, sıkışan kolu kurtarıldı.

Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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