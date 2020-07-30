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30.07.2020 - 18:43 | | DHA

Kolunu saklayarak para istiyordu ama... JASAT ekibi fena yakaladÄ±

Denizli'de, giydiÄŸi ceketin iÃ§ine kolunu saklayarak engelli gibi davranÄ±p vatandaÅŸlardan para isteyen kiÅŸi, Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandÄ±. Â

Kolunu saklayarak para istiyordu ama... JASAT ekibi fena yakaladÄ±

Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, Menderes BulvarÄ± BakÄ±rlÄ± KavÅŸaÄŸÄ±'nda meydana geldi. Bir kolunu giydiÄŸi ceketin iÃ§erisine saklayan, bu ÅŸekilde kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin yanÄ±na gidip para isteyen YaÅŸar A.'nÄ±n (45) oyununu, JASAT bozdu.

Kolunu saklayarak para istiyordu ama... JASAT ekibi fena yakaladÄ±

UyuÅŸturucu satmaktan ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan sabÄ±kasÄ± bulunan YaÅŸar A.'yÄ± tanÄ±yan JASAT ekipleri yakaladÄ±. ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan YaÅŸar A., JASAT ekiplerinden Ã¶zÃ¼r dileyip bÃ¶lgeden hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸar A.'nÄ±n dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ± o anlar ise ekiplerce yine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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