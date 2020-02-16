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16.02.2020 - 15:21 | | AA

Komandolar ilerlerken vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Komandolar ilerlerken vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu!

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. 

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Komandolar ilerlerken vatandaşlar Fetih Suresini okudu

 

Komandolar ilerlerken vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu!Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.
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