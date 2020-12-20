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20.12.2020 - 15:27 | | DHA

Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

Gaziantep'te komiser M.M.O. (26), temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M. M. O., evinde beylik tabancasını temizlemeye başladı. İddiaya göre, bu sırada kazara tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan kurşun başına isabet etti. Silah sesini duyan annesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan komiser, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen komiserin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de olayı haber alınca yaralı komiserin tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı.

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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