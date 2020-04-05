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05.04.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Komşu 5 il de etkilenecek

Komşu 5 il de etkilenecek
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş-çıkışların kapatılmasının ardından büyükşehirlerle komşu olan Adıyaman, Karaman, Kilis, Osmaniye ve Yalova’dan da dışarı çıkmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bu illerde yaşayanlar şehir dışına gitmeleri gerektiğinde sıkı kontrollerden geçecek. 

 

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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