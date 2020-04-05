Komşu 5 il de etkilenecek

30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş-çıkışların kapatılmasının ardından büyükşehirlerle komşu olan Adıyaman, Karaman, Kilis, Osmaniye ve Yalova’dan da dışarı çıkmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bu illerde yaşayanlar şehir dışına gitmeleri gerektiğinde sıkı kontrollerden geçecek.