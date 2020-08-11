Olay, Ä°stanbul Esenler OruÃ§reis Mahallesi'nde Ã¶nceki gÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, aynÄ± apartmanda oturan komÅŸular arasÄ±nda 5 ay Ã¶nce gerginlik yaÅŸandÄ±. Ã–nceki gÃ¼n de iki taraf arasÄ±nda, Ã§Ã¶p bÄ±rakma meselesi nedeniyle yeniden tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. KadÄ±nlarÄ±n da karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede sopa, kalas ve bÄ±Ã§aklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. KavgayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesiyle olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.Â

3 KÄ°ÅžÄ° HASTANEYE KALDIRILDI



Polisin gÃ¼Ã§lÃ¼kle sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kavgada Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§aklanan Abdullah UÄŸur, Yunus Emre UÄŸur ve OÄŸuzhan UÄŸur, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polis, kavgada 1 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Kavga ile ilgili ifadelerine baÅŸvurulan kadÄ±nlardan biri, komÅŸularÄ± ile aralarÄ±nda birkaÃ§ aydan bu yana gerginlik bulunduÄŸunu, bu konudaki gerginliÄŸin gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde yeniden alevlendiÄŸini ve Ã§Ã¶p dÃ¶kÃ¼lmesi ile kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.Â

KAVGA ANLARI GÃœVENLÄ°K KAMERALARINDA



BÄ±Ã§ak ve kalaslÄ± kavga bir binadaki gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ellerinde kalas ve sopalarla kavga eden komÅŸularÄ± polisin ayÄ±rmada gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â



Polis, olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.