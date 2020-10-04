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04.10.2020 - 22:41 | | DHA

Komşular fark etti! Kokunun ardından acı gerçek ortaya çıktı

Aksaray'da Ergün Sürücü (53) evinden gelen koku üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücü'nün ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Komşular fark etti! Kokunun ardından acı gerçek ortaya çıktı

Olay, akşam saatlerinde Coğlakı Mahallesi 1221 Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Komşuları, evde yalnız yaşayan Ergün Sürücü'nün evinden kötü koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenip, kapı zilini çaldı.

Komşular fark etti Kokunun ardından acı gerçek ortaya çıktı

Komşular, kapıyı açan olmayınca da polis haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sürücü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücünün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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