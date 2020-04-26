MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Komşuları bu kez kurtaramadı!
ABONE OL
26.04.2020 - 11:52 | | İHA

Komşuları bu kez kurtaramadı!

Adana'da 42 yaşındaki bir kişiden haber alınamayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler adamı evinde ölü buldu.

Komşuları bu kez kurtaramadı!

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.'nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Erol G.'nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G.'nin alkol bağımlısı olduğu, ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Erol G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

Yasağa rağmen sokakta top oynadılar!Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

2 ortağını öldürüp 1'ini ağır yaralayan müteahhit tutuklandı!

2 ortağını öldürüp 1'ini ağır yaralayan müteahhit tutuklandı!

Sıradaki Haber