13.02.2021 - 01:32 | | AA
Komşuları fark etti... Yaşlı çift ölü olarak bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kilitli kapının kırılmasının ardından girdikleri evde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Demirdöğen çiftinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.