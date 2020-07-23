MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Komşuların kanlı kavgası! Pompalı tüfekle gözünden vurdu
ABONE OL
23.07.2020 - 11:01 | | DHA

Komşuların kanlı kavgası! Pompalı tüfekle gözünden vurdu

İstanbul Üsküdar'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri pompalı tüfek ile dehşet saçtı. Eve doğru peş peşe ateş eden zanlı, kavga ettiği kişinin annesini gözünden yaraladı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

Komşuların kanlı kavgası! Pompalı tüfekle gözünden vurdu

Olay sabah 06.00'da İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre ailesiyle birlikte yaşayan Engin Keskin ile karşı binada yaşayan Şenses Doğan arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce Şenses Doğan pompalı tüfek ile aşağıya indi. Pompalı tüfekli saldırgan, binanın giriş katında oturan Engin Keskin'in evine peş peşe ateş etmeye başladı.

 ANNESİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Silahlı saldırıda Engin Keskin yaralanmazken, evde bulunan annesi Elmas Akbaş'ın gözüne saçma isabet etti. Gözünden yaralanan yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın komşusunun aracıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 SALDIRGAN POMPALI TÜFEK İLE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş fişekleri toplarken ev içinde de çalışma yaptı. Saldırgan Şenses Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilen zanlı, "Kendisi madde bağımlısı burada silah ticareti yapıyor. Seslere çıktım, bana küfür etmeye başladı. 'Aşağıya inersem kötü olur' dedim, 'Gel' dedi. Ben de indim gereğini yaptım" diye konuştu. Pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınan Doğan sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Binada yaşayan komşusu Ahmet Korkmaz, "Bağırma sesleri sonra silah sesleri duydum. Komşumun annesini gözünden vurmuş pompalı ile. 'Niye ses yapıyorsun?' diye bağırmış komşum 'Utanmıyor musun?' diye. O da 'Sen bana nasıl  böyle konuşuyorsun' diyerek camdan içeriye ateş etti " diye konuştu. Başka bir komşusu ise "Karşı binada oturan kişiye 'Çok ses yapıyorsun' diye uyardı. O da aşağıya inip dışarıdan içeriye doğru peş peşe ateş etmiş. Komşuma ateş ediyor, o da kafasını çekince evdeki annesinin gözüne gelmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

Sıradaki Haber