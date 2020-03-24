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24.03.2020 - 12:59 | | İHA

Komşuluk ilişkilerine 'corona' tedbiri

 Adana'nın Kozan ilçesinde corona virüs öncesi her gün birbirleri ile görüşen Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş komşuluk ilişkilerine corona virüs tedbiri uyguladı. Balkondan balkona yoğurt kovası asılı ip geren komşular birbirlerine gidemeseler de sabah kahvaltılarını ve 5 çayı ikramlarını birbirlerinden kopmadan uzaktan gerçekleştiriyor.

Komşuluk ilişkilerine 'corona' tedbiri

Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığının “Evde Kal” uyarılarını dikkate alan bir sitede oturan iki komşu, komşuluk ilişkilerine corona virüs tedbiri uyguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden eve gelip gitmek yerine balkondan balkona ip geren Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş “Evde Kal” kuralına uyarak komşuluk ilişkilerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Kozan’da yaşanan ilginç olayda ayrı apartmanlarda oturan ve balkondan balkona ip gererek komşuluk ilişkilerini koparmayan kadınlar tüm Türkiye’yi evde kal çağrısına uymaya davet etti.

2. katta oturan Yeliz Ateş, “Komşumla her gün birbirimize kahveye, çaya gider gelirdik. Bu coronadan dolayı gidip gelemiyoruz. Bu benim aklıma geldi. Evden çıkmıyoruz. Birbirimizin ihtiyacı oluyor. Böyle yapalım dedik. O da olumlu karşıladı. Buradan sıvı şeyler hariç yemekler pastalar eksiklerimiz gidip geliyor. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın dediğini yapsınlar evden çıkmasınlar” dedi.

Elif Uğurlu ise komşusuyla corona tedbirleri öncesi hiç ayrılmadıklarını belirterek, “Komşumla ayrılmazdık. Kahveler çaylar pastalar. Corona çıkınca evden çıkamıyoruz. Şimdi böyle görüşüyoruz. Patates soğan gönderiyoruz. Herkes bizim gibi duyarlı olsun diyorum ve herkesin evde kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaSosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
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