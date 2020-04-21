Komşunun Tavuğu Komşuya Kaz Görünür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünün anlamı, başkasının malının kişiye olduğundan daha değerli göründüğü şeklinde açıklanmaktadır. Her zaman kişiler başkasında bulunan malı daha güzel, daha kıymetli görmektedir.

Komşunun Tavuğu Komşuya Kaz Görünür Atasözünün Açıklaması

Bu atasözünde başkasının malını veya sahip olduğu bir şeyi gören insanların, normal değerinden daha değerli olduğunu düşündüğüne değinilmektedir. Bu atasözü ile kişilerin başkasında çok kıymetli olarak algıladığı şeylerin aslında o kadar da kıymetli olmadığı hatırlatılmaktadır.

Diğer bir bakış açısı ile başkasının mal varlığını ya da imkanlarını değerlendirirken, muhtemel olumsuz yönlerinin göz önüne alınmadığına dikkat çekmektedir. Aslında çok güzel görünen şeye sahip olan kişi için bu mal ya da imkan o kadar da güzel değildir, mutlaka zorlukları vardır vurgusu yapılmaktadır.