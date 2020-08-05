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05.08.2020 - 16:45 | | DHA

Komşusu ‘tapulu arazim’ diyerek evinin yolunu kapattı!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Ersin Yiğitoğlu’nun (56), evine gitmek için kullandığı yol, komşusu tarafından ‘tapulu arazim’ diyerek kapatılınca engellerle dolu patika yolu kullanmaya başladı. Yiğitoğlu, yetkililerden yardım istedi.

Komşusu ‘tapulu arazim’ diyerek evinin yolunu kapattı!

Kaynarca İlçesine bağlı Kayacık Mahallesi Cinler Sokağı'nda yalnız yaşayan ve ekonomik sıkıntıları bulunan Ersin Yiğitoğlu’na ait araziye, yaklaşık 4 yıl önce Kaynarca Kaymakamlığı tarafından 80 metrekarelik bir ev yapıldı. Kimsesi olmadığı için tek başına yaşadığı evine gelirken kullandığı yol, komşusu tarafından ‘tapulu arazi’ denilerek kapatılınca, Yiğitoğlu, evine gitmek için başka komşularının arazilerinden geçen patika bir yolu kullanmaya başladı. Evinde yangın çıksa itfaiye araçlarının bile gelemeyeceğini belirten Yiğitoğlu, “Evimde yalnız yaşıyorum ve komşum yolu kapatınca mağdur oldum. Evime engelleri aşarak gelmek zorunda kalıyorum. Yetkililerden evime gidebilecek bir yol istiyorum” dedi.

'YETKİLİLERDEN YOL TALEP EDİYORUZ'

​Komşusunun mağdur edildiğini söyleyen Cihat Binay, “Ersin Yiğitoğlu’nun komşusuyum. Ersin beye bu ev kaymakamlık tarafından yapıldı. Daha önce evine komşusunun arazisinden geçiyordu. Komşusu da arazisi tapulu olunca yolu kapattı. Bizim de bölgede arazilerimiz var. Biz de yol olmadığı için oralara güçlükle geçiyoruz. Yetkililerden yol talep ediyoruz. Yangın, hastalık gibi bir şey olsa buraya araçların gelebileceği yol yok” dedi.

 

 

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