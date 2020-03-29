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29.03.2020 - 14:04 | | İHA

Komşusuna yardım için çatıya çıktı ama mahsur kaldı!

Karabük'te komşusuna yardım için çatıya çıkan 20 yaşındaki genç, çatıdan inemeyince itfaiye tarafından indirildi.

Komşusuna yardım için çatıya çıktı ama mahsur kaldı!

Atatürk Mahallesi Harun Reşit Sokak’ta ikamet eden B.M. (20), yaşlı komşularının talebi üzerine 3 katlı evin çatısındaki kiremitleri düzeltmek için çatıya çıktı. Çatıya çıkıp işini bitiren genç, korktuğu için aşağıya inemedi. Yardımsever genç çatıdan inemeyince arkadaşları Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan genci yangın merdiveniyle kurtardı. Kimlik bilgisi için polis otosuna götürülen genci arkadaşları "helal olsun" diyerek alkışladı.

B.M., "Komşum kiremitleri düzeltmem için yardım istedi. Ben yardım etmeyi severim. Aşağıya inerken de kaldım. Sonra itfaiye geldi" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde görev alan büyükelçi ve başkonsolosların mesajlarının da yer aldığı bir video yayınlayarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamalarını istedi.
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