14.01.2021 - 12:35 | | İHA
Komşusunun evindeki yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi!
Giresun’da komşusunun evinde çıkan yangına müdahale eden 38 yaşındaki komşusu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Çanakçı ilçesine bağlı Kaledibi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan Kuru ’ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangını itfaiye ekibi ile birlikte söndürmeye çalışan komşusu Selçuk Ekiz (38) kalp krizi geçirdi. İlçe sağlık ocağına kaldırılan Ekiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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