Komşusunun evine tavan arasından girip, cinsel saldırıda bulundu

Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde oturan H.A. (53), önceki gece 02.30 sıralarında, iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.'nın (83) oturduğu evin çatısından, tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A., çıplak bir şekilde K.K.'ya cinsel saldırıda bulundu.

Kadının çığlık atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada K.K., yakında oturan kızı ve damadını arayarak yardım istedi. Telefon üzerine eve giden çift, şüpheli H.A.'yı odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.A.’yı gözaltına aldı.



TUTUKLANDI



Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.