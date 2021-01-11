MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kömür dağıtan personele saldırı! 2 yaralı, 3 gözaltı
ABONE OL
11.01.2021 - 12:41 | | DHA

Kömür dağıtan personele saldırı! 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman’da, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın ihtiyaç sahibi ailelere kömürü dağıtımını yapan kişiler ile kömür götürülenler arasında kamyonetin yanaşması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kömür dağıtan personele saldırı! 2 yaralı, 3 gözaltı

Olay, cumartesi günü sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömür yardımlarını adreslere taşıyan Abuzer Çakır, kamyoneti ile ihtiyaç sahibi R.D. ve M.D. isimli kardeşlerin evine gitti. R.D. ve M.D., Abuzer Çakır ve yanındaki yeğeni Muhammed Taha Çakır'dan kömürün indirilmesi için kamyoneti tam yanaştırması talebinde bulundu. Abuzer Çakır, kamyoneti daha fazla yanaştıramayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.D. ve M.D. ile yanındakiler, Abuzer Çakır ve yeğeni Muhammed Taha Çakır'a saldırıp, tekme-tokat dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan Abuzer Çakır ile yeğeni ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. R.D., M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yeğeni ile taburcu olan Abuzer Çakır, uğradıkları saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömürlerini dağıtıyordum. Son olarak iki kardeşin evlerine gittik. Burada bize kömürleri indireceğimiz sırada başka bir yer söylendi. Kabul edip o yöne yöneldiğimizde bu kez tam yanaşarak kömürleri avluya bırakmamız istendi. Şartların uygun olmadığını söyleyerek kabul etmeyince bize saldırmaya başladılar. Aldığım darbelerle burnum kırıldı. Yeğenime de çekiçle saldırdılar, arabaya zarar verdiler. İfademizi verdik ve şikâyetçi olduk. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız ve hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir, gerekli bilgiler nelerdir? Eşleştirme linki: kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir, gerekli bilgiler nelerdir? Eşleştirme linki: kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet