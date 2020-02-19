MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kömürlükte uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı!
ABONE OL
19.02.2020 - 10:52 | | AA

Kömürlükte uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kömürlükte uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi  Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde belirlenen adreslere operasyon  düzenledi.

Bir kömürlük ve bir evde yapılan aramada 159 küçük poşette eroin, bir  poşette 4,84 gram eroin, folyo kağıtlarında 35,53 gram eroin, 98 uyuşturucu hap  ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve G.B. çıkarıldıkları  hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüpheli G.K. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest  bırakıldı.

 

 

 

Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteli Emel'in ölümüne neden olmuştu! Kaçış nedeni şaşırttı

Üniversiteli Emel'in ölümüne neden olmuştu! Kaçış nedeni şaşırttı

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber