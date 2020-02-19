Kömürlükte uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir kömürlük ve bir evde yapılan aramada 159 küçük poşette eroin, bir poşette 4,84 gram eroin, folyo kağıtlarında 35,53 gram eroin, 98 uyuşturucu hap ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve G.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüpheli G.K. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.