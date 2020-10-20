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20.10.2020 - 02:14 | | DHA / AA

Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı

Ankara'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde, (OSB) çöp konteynerine atılan ateş nedeniyle başlayan yangın, büyüyerek 2 fabrikaya sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis, konteynere ateş atan kişiyi arıyor.

Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı

Ahi Evran Mahallesi 236'ncı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; kimliği belirsiz bir kişi tarafından konteynere ateş atıldı. Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin çevresindeki atık naylonları tutuşturdu. Büyüyen alevler, çöpün gerisinde bulunan palet fabrikasına da sıçradı. Yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden alevler, itfaiye erlerinin kontrolünden çıkarak bitişikteki inşaat malzemeleri üretilen fabrikaya da sıçradı. Yangın yerine, Etimesgut, Yenimahallle ve Merkez İtfaiye istasyonlarından çok sayıda destek ekibi yönlendirildi.

Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı

Çevre esnafı da fabrikaların kapılarını kırarak içerideki malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. 2 fabrika içindeki iş makineleri ve malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldi.

'İLK ÇÖP YANMIŞ, ONDAN SONRA BURADA NAYLONLAR YANMIŞ'

Sanayide hurdacılık yapan Cüneyt Dük, akşam yemeği sonrası dışarı çıktıklarında dumanı gördüklerini belirterek, "Arkadaşlarla dükkanda oturuyorduk. Hava almak için dışarı çıktık. Buradan duman yükseliyordu. Palet fabrikası komple yanmıştı. Biz de baltayla yan tarafın kapısını kırdık. Oradaki straforları aşağı attık. İlk çöp yanmış, ondan sonra burada naylonlar yanmış daha sonra da tahtalara sıçramış. 2 iş yeri yandı. Yangının sıçradığı yer de komple yanacaktı, malzemeleri aşağı atmamızla kurtardık. Biz iki yan dükkanda hurdacıyız. Yaralı yok, zaten ilk anda biz 5- 6 kişi müdahale ettik. Bizim geldiğimizde 1 itfaiye ekibi vardı, çöpün başında. Ondan sonra bir anda alevler büyüdü naylonların tutuşmasıyla" diye konuştu.

Polis ekipleri, esnafın konteynerin ateşe verildiği yönündeki iddiası üzerine, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı

 

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