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28.10.2020 - 16:08 |

Kontrol altına alınan İskenderun yangınında 'kundaklama' iddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayıldıktan sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla birlikte ortaya çıkan bir görüntü, 'kundaklama' iddialarını ortaya çıkardı. Evinin yakınındaki ormanlık alanı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, alevlerin sıçramadığını yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını belirterek, "Alakasız yerlerde yangın çıkıyor. Yangının oralara sıçrama ihtimali yok. Orada insanlar var, yakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kontrol altına alınan İskenderun yangınında 'kundaklama' iddiası

Hatay İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallerindeki bazı bölgelere de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri, tedbir amaçlı risk altındaki yerleşim yerlerini tahliye etti. Yangına 139 arazöz, 15 dozer ile 650 kişilik personel tarafından helikopterler de kullanılarak, havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve karadan müdahale gece boyunca sürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yerinde incelediği yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyaya atılan bir görüntü 'kundaklama' iddialarını güçlendirdi. Evinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını görüntüleyen bir kadın, alevlerin sıçrama ihtimali olmadığını, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, "Alakasız yerler yanıyor. Oraya yangın sıçramadı. Ağaçların içerisinde yakıyorlar. Ormanın içeresindeler yakıyorlar. Orada insanlar var, yakıyorlar" ifadelerini kullandı. 

Kadının görüntülerde gösterdiği bölgelere yakın yerlerde yangınlar meydana geldi. Emniyet güçleri, yangının kundaklama ihtimallerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Kontrol altına alınan İskenderun yangınında kundaklama iddiası

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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