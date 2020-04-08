08.04.2020 - 17:57 | | İHA
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı!
Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan G.T.(32) yönetimindeki 34 ZC 9981 plakalı otomobil Çiftepınarlar Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen bire nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.
Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecekSon dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi.” Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz!" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo" demişti.