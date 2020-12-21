Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Kaza Serik ilçesi Belek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MAK 85 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu dereye düştü.

Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Turizm şirketine ait olan araçta tek başına olduğu öğrenilen sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.