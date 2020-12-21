MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu
ABONE OL
21.12.2020 - 01:55 | | İHA

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Antalya'da otomobiliyle dereye uçan sürücü kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkmayı başardı.

Kaza Serik ilçesi Belek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MAK 85 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu dereye düştü.

Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Turizm şirketine ait olan araçta tek başına olduğu öğrenilen sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da vahşet! Yavru kedi bu halde bulundu

Antalya'da vahşet! Yavru kedi bu halde bulundu

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Kira yardımı hangi esnafa yapılacak? Kira yardımı kaç ay, ne kadar? İşte şartları: Büyükşehir - diğer şehirler

Kira yardımı hangi esnafa yapılacak? Kira yardımı kaç ay, ne kadar? İşte şartları: Büyükşehir - diğer şehirler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet