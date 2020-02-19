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19.02.2020 - 17:54 | | İHA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı!

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı!

Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 42 Y 3369 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Y.B. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

 

DEAŞ infazcısı: Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardıBursa’nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. (50) ile DEAŞ’ta istihbaratçı olan oğlu K.E.’nin 3 ay önce Türkiye’ye geldiği ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları için operasyonla gözaltına alındıkları öğrenildi. Örgüt adına infaz gerçekleştiren ve bu eylemleri yayınlanan Y.A.A.’nın emniyette verdiği ifadede, “Bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi verdiler. Esirler, eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı” dedi.
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