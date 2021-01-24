MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
ABONE OL
24.01.2021 - 11:00 | | İHA

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 34 UG 7866 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de yankesicilik yapan kız çocuğu böyle yakalandı!İstanbul Şişli’de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu yakalandı. Hırsızlık yapan kız çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına böyle takıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar

İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar (restoranlar, kafeler, ve lokantalar) açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar (restoranlar, kafeler, ve lokantalar) açılacak mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet