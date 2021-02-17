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17.02.2021 - 16:28 | | DHA

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Aksaray'da buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı. İçindeki 5 kişi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Mustafa Sağlam yönetimindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı. Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı.

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı. Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.

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Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

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