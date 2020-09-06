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06.09.2020 - 17:09 |

Kontrolden çıkan TIR devrildi!

Kırıkkale'de kontrolden çıkan TIR'ın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan TIR devrildi!

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla B. idaresindeki 35 AHY 400 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dorsesi ile birlikte yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü Atilla B.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafik, bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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