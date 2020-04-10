‘Konuşurken bile bulaşıyor’

Zorunlu olarak dışarıya çıkanlar başkalarıyla mutlaka 1-2 metrelik mesafeyi korumalı.

1-2 metrelik mesafe bulaşmayı engellemek için büyük oranda yeterli. Yüzde yüz değil ama güvenli bir mesafe.

Eğer kişiler, bu mesafeyi koruyamayacak bir iş yapıyorlarsa hem kendileri maske takmalı, hem de karşıdaki kişiyi maske takması ya da ağzını burnunu kapatması için uyarmalı.

Karşıdaki kişi maske takmıyorsa; ‘Lütfen ağzını kapat, burnunu kapat!’ desinler, o anda maske olmayabilir ama bir kaşkol ya da eşarp ya da bir bez parçası ya da kağıt mendille ağızlarını ve burunlarını kapatmalarını istesinler. Kendileri de mutlaka maske kullansınlar.

Çünkü bu virüs, konuşma sırasında bile geçebiliyor, çok kolay bulaşabiliyor, hiç farkına varmadan hemen hastalığı alabilirler.

Onun dışında çok önemli, başkalarının dokunabileceği yüzeylere dokunmamaya çalışsınlar.

Herkesin oturup kalktığı restoranlar, benzin istasyonları, umumi tuvaletler, başkalarının kaldığı oteller vesaireler bu açıdan çok dikkat edilmesi gereken alanlar. Bunlarla ilgili yüzeylere dokunduklarında lavabo gibi, batarya gibi, kapı kolu gibi, asansör düğmesi gibi alanlardan elleri kirlenebilir, enfekte olabilir.