Konut Eş Anlamlısı Nedir? Konut Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkiye'de konut kelimesi TDK’ya göre ‘Ev’ ya da ‘mesken’ gibi anlamlar üzerinden tabir edilmektedir. Türk Dil Kurumu'na uygun şekilde konut kelimesine karşılık olarak eş anlamlı şekilde hem ev hem de mesken sözcüklerini kullanabilirsiniz.

Konut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Konut kelimesinin eş anlamlısı farklı sözcükler üzerinden ele alınabilmektedir.

- Ev,

- Mesken,

- İkametgah,

Her bir ile olarak eş anlamlı şekilde konut kelimesi üzerinden karşılık buluyor. Bu yüzden ortak anlamı eşliğinde hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

Konut Nedir?

Konut genel anlamı olarak ‘Bir kişinin içinde yatıp kalktığı, genellikle aile içinde ikamet edilen, barınma olarak kullanılan ev ya da apartman daireleri’ şeklinde tabir edilmektedir. Her bireyin yaşamını sürdürdüğü ve iş dışında hayatını geçirdiği yer olarak da dile getirebilir. Konut kelimesinin eş anlamlıları olarak ikametgah, mesken ve ev sözcüklerini kullanabilirsiniz.