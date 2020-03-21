Konya Büyükşehir’den öğrencilere eğitici filmler

Belediyenin YouTube kanalında, öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla bilim dünyasında merak edilenlerin anlatıldığı 50 bölümlük “Bilim Bakalım” filmleri yayınlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilere Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde çekilen ve bilimin her dalından bilgilerin anlatıldığı kısa filmleri izleyerek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini tavsiye etti. “Bilim Bakalım” filmlerine Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından https://t.co/casncgDcp5?amp=1 linkinden ulaşılabiliyor.