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02.10.2020 - 09:13 | | İHA

Konya Şehir Hastanesi açılıyor

Konya Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Konya Şehir Hastanesi açılıyor

Türkiye sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 salgınının etkili olduğu bir dönemde, 1.250 yataklı dev bir sağlık kompleksi daha hizmete giriyor. Konya Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1.250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan Hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor. 421.566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2.923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.
Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip Hastanenin hava ambulanslarını kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek Hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurtdışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptıEsenyurt’ta hasta almak için ara yoldan ana yola çıkan ambulans, motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişinin havaya fırlayarak savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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