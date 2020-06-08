08.06.2020 - 10:55 | | DHA
Konya'da 2 apartman karantinaya alÄ±ndÄ±
Konya'nÄ±n SeydiÅŸehir ilÃ§esinde 2 apartman, yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda karantinaya alÄ±ndÄ±.Â
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Konya SeydiÅŸehir HacÄ±seyit Ali ileÂ Alaylar 2 mahallelerinde yapÄ±lan testlerde Kovid-19 vakalarÄ±na rastlandÄ±.
Bunun Ã¼zerine iki mahalledeki sekizer katlÄ± iki apartman, Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±.
KararÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri apartmanlara giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±.
Mahallelerde hoparlÃ¶rlerden yapÄ±lan anonslarla, vatandaÅŸlardan zorunlu olmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ±, maske takmalarÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymalarÄ± istendi.
Eski ortaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸ yerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±Ä°stanbul OkmeydanÄ±â€™nda bir ÅŸahÄ±s 200 bin lira borcu olduÄŸunu eski ortaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸ yerini bastÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ± saniye saniye kameralara yansÄ±dÄ±. TaÅŸ ve sopayla iÅŸ yerinin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rarak tabancasÄ±yla da 7 el ateÅŸ açan ÅŸahÄ±s, BeyoÄŸlu polisi tarafÄ±ndan yakalandÄ±.