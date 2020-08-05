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05.08.2020 - 13:48 | | İHA

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya Seydişehir Orta Karaören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Covid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallede karantinanın bir hafta süreceği ve mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığı öğrenildi.

İş makineleri tarafından mahallenin giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Korona virüs nedeni ile mahalleden 1 kişinin tedavisi için sevk edildiği Konya’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahallenin karantina süresince ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde 1 evde ve Alaylar 2 Mahallesi'nde ki bir apartmanda 4 kişide korona virüs tespit edilmesi nedeniyle evler karantinaya alındı.

Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
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