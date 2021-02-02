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02.02.2021 - 13:54 | | DHA

Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangının sebebi ortaya çıktı!

Konya’da, can kayıplarının olduğu 1 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar sonuçlandı. Yangılardan birinin elektrik ısıtıcının devrilmesi diğerinin de cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangının sebebi ortaya çıktı!

 

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde oturan Hülya Yürür (24), 28 Ocak'ta evinde çıkan yangında oğlu Okay Yürür'ü (3) demir parmaklıklardan sarkıtıp, kurtulmasını sağlarken, kendisi de alevlerin arasında kalarak, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yürür ailesinin evinde çıkan yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Meram ilçesinde, 30 Ocak'ta kızı Melek Dağ'ın (6) panikle 5'inci katın penceresinden atlayarak, yaşamını yitirdiği ve alevler söndürüldükten sonra kendisinin de cansız bedenine ulaşılan hemşire Sevim Kayhan'ın (36) evindeki yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı saptandı.

 

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