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15.07.2020 - 11:25 | | DHA

Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına propaganda yaptığı belirlenen 6 zanlı için yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Konya'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyon!Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
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