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30.03.2020 - 09:25 | | DHA

Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

 

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Amirliği yakınında meydana geldi. Sinan E. (31) yönetimindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, önünde seyreden ve 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönen Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın kullandığı 01 MA 3859 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Sinan E., yanındaki Ahmet E. (56) ve Esma E.(27) ile diğer sürücü Hasan Hasan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Hasan yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, Hasan'ın yönetimindeki otomobilde bulunan ve Adana'dan Kulu'ya mevsimlik işçi olarak gelen 7 akrabasının kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

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