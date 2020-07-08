MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da kadın kıyafeti ile yakalandı! Sebebi şoke etti
ABONE OL
08.07.2020 - 10:40 | | DHA

Konya'da kadın kıyafeti ile yakalandı! Sebebi şoke etti

Konya'da sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, girdikleri apartmanda kadın kıyfaeti giyip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Konya'da kadın kıyafeti ile yakalandı! Sebebi şoke etti

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi. Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen kişi, para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekilerin bir süre kovaladığı şüpheliler, mahallede izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Konyada kadın kıyafeti ile yakalandı Sebebi şoke etti

AFGAN KADININ EVİNE ZORLA GİRDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karatay ilçe devriye ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü sokak üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu sırada bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polislerin dikkatini çekti. Polis, kadını durdurduğunda kıyafetlerin içerisindekinin olayın şüphelisi Burak K. (21) olduğunu gördü. Bu sırada apartmandan inen diğer şüpheli Suriye uyruklu Mhd Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çanta ile birlikte gözaltına alındı.

Şüphelilerin, girdikleri apartmanda kapısını çaldıkları Afgan uyruklu kadın Shahrbanu Ahmadı'yi (25) bıçak zoruyla eve sokup, tehdit ederek kıyafetlerini aldıkları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.

Sahilde davul zurna eşliğinde göbek attılarBursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyuşturucu alışverişini tokalaşarak yapıyorlarmış!

Uyuşturucu alışverişini tokalaşarak yapıyorlarmış!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek oyunu çocuklar için neden tehlikeli?

Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek oyunu çocuklar için neden tehlikeli?

Sıradaki Haber