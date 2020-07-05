Konya'da korku dolu anlar! Geri dönüşüm deposu yandı

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, elektrik hattı kablosunun kopması sonucu yangın çıktı. Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın, yandaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise bölgede bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.