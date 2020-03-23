Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Meram ilÃ§esi AlavardÄ± Mahallesi BeÅŸkavak Sokak Ã¼zerinde bulunan bir akaryakÄ±tÂ istasyonunda meydana geldi. Â Ä°ddiaya gÃ¶re, Halef OkÅŸak 16 HC 492 plakalÄ± otomobilini akaryakÄ±t istasyonuna park etti. OkÅŸak'Ä±n iÃ§inde oturduÄŸu otomobilinin yanÄ±na ise iÃ§inde 2 kiÅŸi olan araÃ§ yanaÅŸtÄ±. KimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, araÃ§tan inip, otomobildeki OkÅŸak'Ä±Â karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklayarak kaÃ§tÄ±.



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Halef OkÅŸak'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. Polis, kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri belirleyip yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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