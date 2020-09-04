Konya'da kum fırtınası! 10 araç birbirine girdi

Kaza, saat 14.40 sıralarında Konya- Aksaray yolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya yönüne gelen 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.



Aynı bölgede Aksaray yönünde ise 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı 8 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı.