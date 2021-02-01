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01.02.2021 - 11:37 | | DHA

Konya'da meyve ve sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Konya'da meyve ve sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Hüseyin Muslu (49) yönetimindeki 52 ES 194 plakalı meyve ve sebze yüklü TIR, Konya-Ankara kara yolunun 128. kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Muslu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan meyve ve sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı.

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