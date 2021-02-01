Konya'da meyve ve sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Hüseyin Muslu (49) yönetimindeki 52 ES 194 plakalı meyve ve sebze yüklü TIR, Konya-Ankara kara yolunun 128. kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Muslu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan meyve ve sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı.
Cezaevindeki PKK’lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadınla ilgili şoke eden detayAdana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdığı iddiasıyla yakalanıp, ev hapsi cezasına çarptırılan Zeynep T.’nin, 2007 yılında Kocaeli’de 11 kilo 730 gram patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.