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16.09.2020 - 11:51 | | DHA

Konya'da mısır tarlasında obruk oluştu! Çok  büyük ve korkutucu

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır ekili tarlada yeni bir obruk oluştu.

Konya'da mısır tarlasında obruk oluştu! Çok  büyük ve korkutucu

Sık sık obruk oluşan Karapınar'da, bu defa ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa  Mahallesi Kamışağlı mevkisindeki mısır ekili tarlada çalışanlar, damla sulama  hortumlarını toplarken devasa bir çukur ile karşılaştı.

Yaklaşık 10 gün önce meydana geldiği tahmin edilen obruk, yaklaşık 15  metre derinliğinde ve 30 metre çapında.

Tarlada çalışırken durumu fark eden Tolga Barutçu, ilk defa bir obruk  gördüğünü söyledi.

"ÇOK BÜYÜK VE KORKUTUCUYDU"

Obruğun 10 gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten  Tolga Barutçu, şöyle konuştu:

"Sulama borularını toplarken obrukla karşılınca önce korktuk. Tarlada  üç arkadaş çalışıyorduk. Bir anda obrukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık  yaşadık. Hemen yakınlarımıza haber verdik. İlk defa böyle bir obruk gördüm. Çok  büyük ve korkutucuydu. Bu bölgede daha önce de obruk olmuştu. Obruğu gündüz   vaktinde görmemiz iyi oldu. Gece  olsa insan içine düşebilirdi."

İşçiler bölgede tedirginliğe neden olan obruğa rağmen çalışmalarına  devam etti.

 

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