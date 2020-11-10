Konya'da sis nedeniyle 10'dan fazla araç birbirine girdi

Kaza, 09.00 sıralarında Konya Ereğli İlçesi Adana - Konya Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi. Aralarında otomobil ve TIR'ların olduğu onlarca araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, saat 09.00 sıralarında İsmil mevkisinde de meydana gelen kazada çok sayıda araç sis nedeniyle kaza yaptı. Trafik ekipleri yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla megafon ile sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.