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10.11.2020 - 12:04 | | İHA

Konya'da sis nedeniyle 10'dan fazla araç birbirine girdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi.

Konya'da sis nedeniyle 10'dan fazla araç birbirine girdi

Kaza, 09.00 sıralarında Konya Ereğli İlçesi Adana - Konya Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi. Aralarında otomobil ve TIR'ların olduğu onlarca araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, saat 09.00 sıralarında İsmil mevkisinde de meydana gelen kazada çok sayıda araç sis nedeniyle kaza yaptı. Trafik ekipleri yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla megafon ile sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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