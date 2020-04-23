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23.04.2020 - 13:35 | | AA

Konya'da traktörün geldiğini gören leyleklerin şaşırtan avı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda traktörlerin peşine takılan leylekler, toprak arasından çıkan solucan, fare ve böceklerle besleniyor.

Konya'da traktörün geldiğini gören leyleklerin şaşırtan avı
Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı
Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı
Traktörün peşine takılan leyleklerin solucan, fare ve böcek avı
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Türkiye'nin iki önemli leylek kolonisine ev sahipliği yapan Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde çok sayıda leylek yaşam sürüyor.

Her iki leylek yaşam alanının yanı sıra ilçedeki bazı evlerin çatılarında, camilerin kubbesinde ve elektrik direkleri, leyleklere bahar ve yaz döneminde konaklama imkanı sunuyor.

Beyşehir Gölü çevresindeki yeşil alanlarda ve tarlalarda beslenmeyi sürdüren leylekler, yuvalarda bekleyen eşleri için de besin arıyor.

Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde yaşayan çok sayıdaki leylek, gün boyu tarlalardan çıkmıyor. Tarlayı süren traktörlerin arkasından giderek toprak arasından çıkan solucan, böcek ve farelerle beslenen leylekler, yiyecek toplayabilmek için saatlerce bekliyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Hüseyin Koçak, traktörüyle tarlasını sürerken etrafında onlarca leyleği görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tarla mesaisi anlarında her gün aynı manzarayı yaşadığını belirten Koçak, şunları dile getirdi:

"Biz tarlada çalışırken leylekler de pulluğun toprak arasından açığa çıkardığı fare, böcek ve solucanları topluyor. Onları tarlamda misafir etmekten, beslenmelerine bu şekilde destek vermekten çok mutlu oluyorum çünkü onlar da rızkının peşinde. Leylekler, ilçemize gelişleriyle birlikte ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik, böyle tarlalarda da yaşanıyor."

Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründüİstanbul'da, yeni tip corona virüsle (kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarda belge kontrolü yapılarak geçişe izin veriliyor.
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