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07.04.2020 - 12:47 | | DHA

Konya'da vahşet! 3 kişiyi birden öldürdü

Konya'da TIR şoförü Yusuf Özyörük, önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u, ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu. 3 kişi hayatını kaybederken, Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Konya'da vahşet! 3 kişiyi birden öldürdü

İlk olay, saat 10.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ankara Caddesi'nde bir kamyon bakım servisinde meydana geldi. TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla bakım servisine gelip, iş yerinde çalışan Halil İbrahim Uzun'a (33) tabancayla ateş edip kaçtı. 

Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Uzun yere yığılırken, durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

KAÇIP, 2 KİŞİYİ DAHA VURDU 

Geldiği hafif ticari araçla kaçan Yusuf Özyörük, bu kez merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi’ndeki iş yerine gitti. Özyörük, burada da iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'e tabancayla ateş açtı.

Saldırının ardından kaçan Özyörük, yakındaki polis merkezine giderek 2 farklı noktada 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerine de polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek de sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'namus meselesi’ yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konyada vahşet 3 kişiyi birden öldürdü

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